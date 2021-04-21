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- Bazı bakanlıklarda değişiklik açıklandı
Bazı bakanlıklarda değişiklik açıklandı
Kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 01:28
- Güncelleme : 21.04.2021 - 01:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.
2 BAKAN GÖREVDEN ALINDI, 3 BAKAN ATANDI
Buna göre;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 bakanlığa ayrılmasıyla Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin,
Ticaret Bakanlığı'na ise Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.