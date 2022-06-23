Bekir Bozdağ: Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı yasaldır

Adalet Bakanı Bozdağ, muhalefetin iddialarına yanıt vererek "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi.

Siyasi partiler, gelecek yılın haziran ayında yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi; Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket ederken peş peşe gerçekleşen görüşmelere rağmen aday olacak isme henüz karar verilemedi.

Muhalefet Erdoğan'ın 3.kez aday olmasının yasal olmadığını söylemişti

Cumhur İttifakı'nda ise aday çıkacak isim resmi olarak belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayip Erdoğan." demişti.

Muhalefet ise, Erdoğan'ın 3. kez aday olmasının yasal olmadığını söyleyerek ancak erken seçim kararı alırsa aday olabileceğini ifade etmişti.

"Erdoğan'ın adaylığı yasaldır"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise iddialara yanıt verdi.

DHA'nın haberine göre Bakan Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi.