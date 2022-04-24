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    Bekir Bozdağ'dan Joe Biden'a soykırım yanıtı

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine ilişkin "Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir" dedi.
    • 24.04.2022 - 19:01
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    Bekir Bozdağ'dan Joe Biden'a soykırım yanıtı

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine ilişkin bir açıklama yaptı.

    "Türk milletinin eli, vicdanı ve tarihi temizdir"

    Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Bozdağ, "Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez" dedi.

    Bakan Bozdağ, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "1915 Olayları hakkında  milletimize, ecdadımıza, tarihimize ve devletimize yapılan iftiraları tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden'i kınıyorum. Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez. Tarihi hakikatler, siyasi kararlarla; siyasilerin, ülke yöneticilerinin veya ülkelerin açıklamalarıyla ya da ülkelerin Meclislerinin kararlarıyla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği gibi mahkeme kararlarıyla da değişmez ve değiştirilemez.

    Tarih; sadece tarih bilimi ve tarihçiler ile diğer ilgili bilimlerin ve bilim insanlarının konusudur. ABD Başkanı Biden, 1915 olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine, tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim insanlarına bırakmalıdır"

    Bekir Bozdağ dan Joe Biden a soykırım yanıtı #1


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