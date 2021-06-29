Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, HaberTürk'te yer altı barajı hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, HaberTürk kanalında Serap Belet'in moderatörlüğünü yaptığı Ana Haber'e konuk oldu.

Bakan Pakdemirli, birçok konu başlığının yanı sıra yer altı barajları projesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Bekir Pakdemirli: 2023'e kadar 150 tane yer altı barajı üreteceğiz VİDEO

''DEVLET SU İŞLERİ BENİM PROJEME SAHİP ÇIKTI''

''Normal konvansiyonel barajların haricinde kurak ülkelerde yer altı barajları yapıldığını keşfettim. Su işleri teşkilatımıza biz niye yapmıyoruz dedim. Kendimizi henüz kurak ülke olarak tanımlamadığımız için bu tarafa çok eğilmemişiz bu güne kadar ama devlet su işleri de benim bu projeme sahip çıktı ve dediler ki tamam biz 100 tane yaparız ve 100’ü 150’ye çıkardık.

Yeraltı barajı nedir? Barajın kapalısını düşünün su alabileceğimiz yerlerde yeraltı barajı yapıp suyu hapsetmek.''





''150 TANE YER ALTI BARAJI YAPACAĞIZ''



Serap Belet'in normal yer altı barajlarının normal barajlardan farklarının ne olduğu sorusunu Bakan Pakdemirli şu sözlerle yanıtladı;

''Buharlaşma olmuyor, kamulaştırma yok. Köylü bu işten memnun çünkü yerini değiştirmiyorsunuz. Burada yeniden yerleşim yok. Sosyolojik bir probleme sebebiyet vermiyorsunuz. Doğayla ilgili herhangi bir değişim yok. Tabi ki yer altı barajları büyük barajlar kadar kapasiteli değil ama birçok yere paket üniteler halinde bunlar yapılabilir ve yapılmalı.

Türkiye bana göre yüzde 5 ila 10 depolamasını yeraltına yapmalı ki gelecek yıllarda çok büyük sıkıntılar çekmeyelim.

Biz tohumu yere attık 150 tane yapacağız ondan sonra gelenler de inşallah daha fazlasını yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye’nin ihtiyacıydı ve buna başladık.''