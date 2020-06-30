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    Berat Albayrak, 4'üncü kez baba oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4. kez baba olmanın mutluluğunu paylaştı.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 06:27
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    Berat Albayrak, 4'üncü kez baba oldu #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelerie yer verdi:

    "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."

    Berat Albayrak, 4'üncü kez baba oldu #2

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