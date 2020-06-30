Berat Albayrak, 4'üncü kez baba oldu

Berat Albayrak, 4'üncü kez baba oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4. kez baba olmanın mutluluğunu paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelerie yer verdi:

"Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."