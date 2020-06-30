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Berat Albayrak, 4'üncü kez baba oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4. kez baba olmanın mutluluğunu paylaştı.
- İHA
- 30.06.2020 - 06:27
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelerie yer verdi:
"Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."