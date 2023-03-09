Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Külliye'de, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici ile bir araya gelecek.

14 Mayıs'a giden yolda muhalefet adayını belirledi.

İktidardaki Cumhur İttifakı'nda da görüşmeler hız kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Erdoğan, bugün ittifakın diğer ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ağırlayacak.

Seçim ve deprem ele alınacak

Saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

3 lider, son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.