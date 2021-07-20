Beyaz Saray: Aşı karşıtı yanlış bilgileri 12 kişi üretiyor

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, perşembe günü yapılan basın toplantısında aşı karşıtı 12 kişinin, sosyal medyada yanlış bilgiler ürettiğini ifade etti.

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, perşembe günü yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar, CCDH’nin Mart ayında yayınladığı istatistik bilgileri içeren raporuna dayandırıldı.

Rapora atıfta bulunarak, “Sosyal medya platformlarında aşı karşıtı yanlış bilgilerin yüzde 65'ini üreten yaklaşık 12 kişi var” ifadelerini kullandı.

CCDH ise sosyal medya şirketlerine çağrıda bulunarak, bu 12 hesabın kapatılması gerektiğini belirtti.

YANLIŞ BİLGİ YAYAN 12 KİŞİ VAR

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, rapordan alıntı yaparak koronavirüs aşısı hakkında yanlış bilgi yayan 12 hesap bulunduğunu belirtti.

Kar amacı gütmeyen ve ABD ile İngiltere ortaklı organizasyon CCDH tarafından Mart ayında gerçekleştirilen “Dezenformasyon (yanlış bilgi) Düzinesi” adlı raporunda, bu 12 kişinin koronavirüs aşı karşıtı bilgileri bilinçli bir şekilde sosyal medya hesaplarından yaydığı ve kazanç elde edildiği iddia edildi.

12 KİŞİDEN BİRİ ROBERT F. KENNEDY JR

Raporda, aralarında Robert F. Kennedy Jr’ın da bulunduğu bu 12 kişinin, “Çok sayıda takipçiye sahip oldukları, yüksek miktarda aşı karşıtı içerik ürettikleri veya son iki ayda sosyal medya hesaplarında hızlı bir büyüme gördükleri için seçildiler” ifadeleri yer aldı.

‘FACEBOOK’TA AŞI KARŞITI SÖYLEMLERİN YÜZDE 73’ÜNDEN SORUMLULAR’

CCDH, raporunda analize ait bulgularını maddeler halinde özetlerken “1 Şubat ile 16 Mart 2021 arasında Facebook ve Twitter'da toplam 812 bin kez paylaşılan veya yayınlanan aşı karşıtı içerik örneğinin analizi, aşı karşıtı içeriğin yüzde 65'inin Dezenformasyon Düzinesine atfedilebilir olduğunu gösteriyor” dedi.

Sosyal medya platformlarının, koronavirüs ve aşı hakkında yanlış bilgileri içeren şikayetlerin yüzde 95’i konusunda harekete geçmediği iddia edildi.

CCDH, bu 12 kişinin gücünün küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak sadece Facebook’ta yayılan anti-aşı söylemlerinin yüzde 73’ünden sorumlu olduğunu iddia etti.

''EN VERİMLİ YOL, SUÇLULARI PLATFORMLARDAN ÇIKARMAKTIR''

İnsan sağlığını etkileyecek aşı karşıtı bilgilerin yayılmasını konusunda ise CCDH, “Zararlı bilgilerin yayılmasını durdurmanın en etkili ve verimli yolu, Dezenformasyon Düzinesi olarak adlandırdığımız, en görünür tekrarlayan suçluları platformdan çıkarmaktır. Bu aynı zamanda, bu kişilerin kontrol ettiği veya finanse ettiği kuruluşları ve ayrıca yasaklanmaktan kaçınmak için oluşturdukları yedek hesapları da içermelidir” ifadelerini kullandı.