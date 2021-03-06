Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden yakın zamanda görüşebilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın neden hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruya cevap verdi.

"BİDEN, ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK"

Biden’ın görüşmesi gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

Öte yandan Biden ve Erdoğan görüşmesinin tarihine ilişkin detay verilmedi.