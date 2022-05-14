Beyaz Saray: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile çalışıyoruz

Beyaz Saray: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye ile çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, bölgedeki ülkelerin güvenlikleri açısından yeni adımlar atmaya zorladı. Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya da NATO'ya katılmayı planlıyor.

Önce Finlandiya'nın resmen NATO üyeliği için başvuru yapacağını açıklaması, İsveç'in de benzer bir açıklamayı aynı gün yapacağının öğrenilmesinin ardından NATO ülkelerinin çoğu destek mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'ya yardım eden ülkelere olumlu bakmıyoruz"

Ancak Türkiye'nin bu konudaki tavrı çok önemli. Zira Finlandiya ve İsveç, terör örgütü PKK'ya en çok destek veren ülkeler arasında. NATO'ya üye olmak isteyen ülkeler için tüm üyelerin onay vermesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu bakmadıklarını söyledi.

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu değiliz

Beyaz Saray: Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyoruz

AA'nın haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.

Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu değiliz - HABER İÇİN TIKLAYIN