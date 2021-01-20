Biden'ın dışişleri bakanı adayı: Türkiye'nin S-400'leri alması kabul edilemez

ABD'de yemin etmeye hazırlanan Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı.

"BİR NATO MÜTTEFİKİ, S-400 ALAMAZ"

Türkiye ile ilgili bir soru üzerine Blinken, "Türkiye bir müttefik ama bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

"YAPTIRIMLARIN ETKİSİNE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD geçen ay, Rusya'dan S-400 sistemleri alan Türkiye'ye CAATSA yasası kapsamında yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin açıkladığı yaptırımlar, kurum olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmet Demir ve üç üst düzey SSB yetkilisini hedef almıştı. SSB'ye ABD ile tüm ihracat izinleri, yetkilendirmeleri, kredileri yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.