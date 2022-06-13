Petrol
119.82
-1.79%
Euro
18.032
0.11%
Dolar
17.2564
0.85%
Altın
1.013
-1.62%
Borsa
2526
-0.69%
Bitcoin
400.677
-17.43%
BTXN Coin
8.20
-10.48%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Binali Yıldırım: 2023'ün sonuna kadar 81 ildeki tüm okulları açacağız

    Amasya'da anaokulu açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "2023'ün sonuna kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz" dedi.
    • 13.06.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Binali Yıldırım: 2023'ün sonuna kadar 81 ildeki tüm okulları açacağız

    Amasya'ya eşi Semiha Yıldırım ile gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ayşe Kadir Kutlu Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.

    '81 İl, 81 Anaokulu' projesinin 6 yıl önce başladığını söyleyen Binali Yıldırım,  "Bu güzel şehre ne yapılsa yeridir, azdır. Bu açacağımız anaokulu anlam itibarıyla heyecan verici bir projedir." dedi.

    "Tüm okulları açacağız"

    2023 yılının sonuna kadar 81 ildeki tüm okulları açmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

    "Burada yavrularımız şekillenecek, sosyalleşecek ileriki yıllarda oluşacak kişilik özellikleri burada başlayacak. Okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha iyi anlıyoruz. Okul öncesi eğitimde büyük hedeflerimiz var. Semiha hanım öncülüğünde 6 yıl önce bu projeyi Türk Kızılay ile birlikte başlattık. Hayırseverler olarak 81 ile 81 anaokulu projesi, diye yola çıktık.

    İlk anaokulunu Bitlis Adilcevaz’da açtığımızda azı gitti çoğu kaldı, diyorduk. Amasya’yı açarken de çoğu gitti azı kaldı, diyoruz. İnşallah önümüzdeki sene 2023’ün sonuna kadar cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne kadar 81 ilimizdeki bütün okulları açmayı hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun"

    Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, anaokulu açıldı.

    Binali Yıldırım: 2023 ün sonuna kadar 81 ildeki tüm okulları açacağız #1

    Binali Yıldırım: 2023 ün sonuna kadar 81 ildeki tüm okulları açacağız #2

    Binali Yıldırım: 2023 ün sonuna kadar 81 ildeki tüm okulları açacağız #3

    Binali Yıldırım: 2023 ün sonuna kadar 81 ildeki tüm okulları açacağız #4

    Binali Yıldırım: 2023 ün sonuna kadar 81 ildeki tüm okulları açacağız #5


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da trafikte zorla aracından indirilip darbedildi

    Beyoğlu’nda duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü
    3. Sayfa

    Beyoğlu’nda duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir