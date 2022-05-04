AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin sınırlarında ve ötesinde sürdürülen mücadeleye dikkat çekerek, "Bu coğrafyada sadece 85 milyonun sorumluluğunu taşımıyoruz" dedi.

Siyasiler halkla bayramlaşmaya devame diyor.

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'daydı.

Yıldırım, Erzincan Belediyesi'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

Binali Yıldırım, belediye binasında protokol ve vatandaşlarla düzenlenen törende bir de konuşma yaptı.

Türkiye'nin sınırlarında ve ötesinde sürdürülen mücadeleye dikkat çekti.

Bütün bunların amacının vatandaşların güven ve huzur içinde ait oldukları yerlerde yaşamlarını sürdürmesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığının altını çizdi.

"Bu coğrafya bizim kaderimiz"

Türkiye'nin sorumluluklarına vurgu yapan Yıldırım, "Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada sadece 85 milyonun sorumluluğunu taşımıyoruz.

"1,5 milyar insanın sorumluluğu üzerimizde"

Ayrıca Kafkaslar’da, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da, Orta Asya’da ve Balkanlar’da yaşayan 1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Onun için bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

Binali Yıldırım: Bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok ViDEO