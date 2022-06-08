Binali Yıldırım: Dünya küresel gıda krizinin arifesinde

25'nci Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı dünyanın küresel gıda arifesinde olduğunu söyledi.

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi dün başladı.

Farklı ülkelerden siyasetçilerin, diplomatların ve iş insanlarının yer aldığı ve 9 Haziran'a kadar sürecek zirvenin ikinci gününe AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı.

"Birleşmiş Milletler hiçbir derde, deva değil"

Zirvede konuşan Binali Yıldırım, "Bugün özellikle Rusya ve Ukrayna'nın bu savaş öncesi dünya gıda ihtiyacının 3'te 1'inden fazlasını sağlıyordu. Pandemide tedarik zinciri bozuldu. Fiyatlarda artış çok fazla oldu. Bir de bu kriz devreye girince bu gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya küresel gıda krizinin arifesindedir. Enerji fiyatlarında, doğalgazda, petroldeki artışlar bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini altüst etti. Bugün hiçbir ülke 1 yıl önce yaptığı bütçeyi uygulama imkanına sahip değil. Yüzde 100 üzerinde sapmalar var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım şöyle devam etti:



"Dünya küresel gıda krizinin arifesinde"

"Avrasya coğrafyasına bakalım. İç savaşlar, terör, göç, bütün hadiseler bu bölgede cereyan ediyor. Bunun bir tesadüf olduğunu herhalde düşünmüyoruz. Afganistan işgali, Irak'ın işgali, Suriye ve Yemen'deki iç savaş. Şimdilerde de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş. Tüm bunlar olmak zorunda değil ancak maalesef güzel güzel Birleşmiş Milletler diye bir kuruluşumuz var. Hiçbir derde deva değil." dedi.

"Barışın korunması için bedel ödeyen bir ülkeyiz"

Yıldırım, "Türkiye olarak biz bölgesel ve küresel barışın korunması için ciddi bedel ödeyen bir ülkeyiz. Toprak bütünlüğümüzü sağlamak, insanlarımızın can ve mal güvenliğini teminat almak için 40 yıldır terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Müttefik bildiğimiz dostlarımız doğrudan ya da dolaylı terör gruplarıyla hareket ediyor. Burada dürüstlüğe ihtiyaç var. Biz bunu muhataplarımıza her zaman anlatıyoruz." diye konuştu.

"Mülteci krizinde yalnız bırakıldık"

DHA'nın haberine göre Yıldırım, "Rusya Ukrayna arasındaki sorun başlayınca Avrupa ülkeleri göçmen, mülteci sorunlarını daha çok hissetmeye başladı. Biz bunu 10 senedir yaşıyoruz. Gereken desteği göremedik, yalnız bırakıldık." diyerek konuşmasını sonlandırdı.