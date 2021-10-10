Binali Yıldırım gençlerle türkü söyledi, Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

Binali Yıldırım gençlerle türkü söyledi, Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde gençlerle birlikte türkü söyledikten sonra, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile de düet yaptı.

Erzincan'ın Dumanlı Yaylasında 5.'si düzenlenen Gençlik ve Doğa Festivali'ne AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

"DUMANLI'DA ÇOCUKLUĞUMUZ GEÇTİ"

Festivalin yapıldığı Dumanlı Dağları'nın her karışında bir hatırasının olduğunu söyleyen Yıldırım, gençlerin yaz havasında geçen festivalin her anını doya doya yaşamasını temenni ederek şunları söyledi:

"Bugün yazdan kalan bir gün var ve bugünü güzel geçirmemiz lazım. Gülerek, eğlenerek, hoşça vakit geçirerek bugünü tamamlamamız lazım. Burası cennetten bir köşe, Dumanlı Dağı bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Dumanlı bizim aşık olduğumuz mekanlardandır. Onun için her zaman, fırsat buldukça buralara geliyoruz."

Binali Yıldırım gençlerle türkü söyledi, Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı - Video

SONER KABADAYI İLE DÜET DE YAPTI

Binali Yıldırım, hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.

Binali Yıldırım, katıldığı etkinlikte sanatçı Sarıkabadayı’nın gönderdiği mikrofonla "Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü söyledi. Yıldırım’ın seslendirdiği parçaya öğrenciler de eşlik etti. Bir süre sonra Sarıkabadayı, sahneye davet ettiği Binali Yıldırım ile birlikte "Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı" türküsünü seslendirdi.

"BU YÜZYILIN GENÇLERİSİNİZ, GURUR DUYUYORUM"

Konsere katılanlara hitap eden Yıldırım, "Ben x kuşağıyım siz internet kuşağısınız. Siz bu yüzyılın gençlerisiniz. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 2023’e giden hedeflerinin takipçilerisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.