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Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'dan fotoğraflar paylaştı
Erzincan'daki Dumanlı Yaylası'nı ziyaret eden Binali Yıldırım, memleket hasretini gideriyor.
- Haber Merkezi
- 30.08.2020 - 14:46
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın son dönemde adı birçok görevle anıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilen Binali Yıldırım, uzun süredir objektiflerin karşısına çıkmıyor.
Memleketi Erzincan'a giden Binali Yıldırım, Dumanlı Yaylası'nda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
"ADETA CENNETTEN BİR KÖŞE"
Paylaşımına, "Adeta cennetten bir köşe" notunu düşen Binali Yıldırım'ın, fotoğraflarda tırpanla ot biçtiği görüldü.
Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da VİDEO