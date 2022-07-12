Binali Yıldırım, "Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Arasında da bir bayram daha var Cumhurbaşkanı'mızı rekor oyla tekrar başımıza getireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Sivas İl Teşkilatı'nca düzenlenen bayramlaşma programı için kente geldi.

Burada partililerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, "Bayramlar; kardeşliğin, dostluğun zirveye ulaştığı, dargınlıkların, küslüklerin ortadan kalktığı müstesna günler." dedi.

"Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"

Zor bir coğrafyada mücadele verdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Ülkemiz, İbn-i Haldun'un dediği gibi zor bir coğrafya. Coğrafya bizim kaderimiz. O halde bu kaderle birlikte zorlukların üstesinden gelmek zorundayız. Bunun yolu da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten geçiyor. İçeride ve dışarıda memleketimiz üzerinde plan yapanlara karşı inadına birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak gelecek yıllara emin adımlarla yürüyeceğiz." diye konuştu.

"Rekor oyla tekrar başımıza getireceğiz"

DHA'nın haberine göre, 2023'te yapılacak seçimlere de değinen Yıldırım şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var. Birinci bayramımız, Ramazan Bayramı. Üçüncü bayramımız, Kurban Bayramı. İkisinin arasında da bir bayram daha var; Cumhurbaşkanı'mızı Allah'ın izniyle rekor oyla tekrar başımıza getireceğiz, cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." ifadelerini kullandı.



