Petrol
119.71
1.79%
Euro
17.7371
0.22%
Dolar
16.5276
0.45%
Altın
984.99
-0.40%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
490.884
-2.35%
BTXN Coin
11.97
-1.88%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Binali Yıldırım'dan 'sınır ötesi operasyonu' yorumu

    Türkiye'nin sınır ötesine yaptığı operasyonları değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "İçerde olduğu gibi dışarda da teröristi yok etmek asli görevimizdir" dedi.
    • 03.06.2022 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Binali Yıldırım'dan 'sınır ötesi operasyonu' yorumu

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Çankırı'da Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulunun açılış tören öncesinde esnaflarla bir araya geldi.

    "Her türlü tehdidi bertaraf etmek vazifemizdir"

    Bakan Özer ile Çivitcioğlu Medresesi'ne geçen Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Hatırlarsanız, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra başbakanlığım dönemimde Ağustos'un başında Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Daha sonra yılbaşında Zeytin Dalı, daha sonra Barış Pınarı yapıldı. Bunlardan ama neydi? Güney sınırımız en uzun sınırımız Suriye. Suriye'de bir iç savaş olduğu için, onlar da sınırlarına sahip olamadığı için buradaki terör unsurlarının ülkemize, milletimize zarar vermesini önlemek amacıyla sınırlarımızın güneyinde 911 kilometre güvenlik kuşağı oluşturma çalışması başlatılmıştır 2016'da zaman zaman bu devam ediyor. Ülkemizin toprak bütünlüğüne, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü tehdidi bertaraf etmek bizim vazifemizdir. İçerde olduğu gibi dışarda da teröristi yok etmek asli görevimizdir" diye konuştu.

    Binali Yıldırım dan sınır ötesi operasyonu yorumu #1

    "Vatandaşlarımız rahatça seyahat edebiliyor"

    Mehmetçiğin gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Yıldırım, "5 yıl önce terör bu ülkenin birinci sırasındaydı. Artık birinci sırasında değil, ülkemizin her tarafına vatandaşlarımız rahatça seyahat edebiliyor, işlerini güçlerini yapabiliyorlar. Elhamdülillah güvenlik sağlandı. Bunun sürdürülebilir olması da önemli. Bunun için de bu faaliyetler devam edecek. Bundan kimsenin gocunmasına gerek yok" ifadesini kullandı.

    "Seçimleri kaybedecekleri korkusuyla, seçim üzerine şayia çıkarma gayretinde"

    İHA'nın haberine göre, seçimlerin ertelenmesine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Bunlar saçma sapan, zırva uydurma şeyler" diyerek, tepki gösteren Yıldırım, "Türkiye bu işleri yönetecek güçte. Türkiye 15 Temmuz'u görmüş bir ülke. 17-25 Aralık'ı görmüş, ardından 3 ay sonra seçim yapmış bir ülke. Bunlar seçimleri kaybedecekleri korkusuyla, seçim üzerine şayia çıkarma gayretinden başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

    Binali Yıldırım dan sınır ötesi operasyonu yorumu #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    47'lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! 'Maşallah Maşallah'
    Medya

    47'lik Pınar Altuğ fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı! 'Maşallah Maşallah'

    '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu
    Gündem

    '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu

    Görüş Bildir