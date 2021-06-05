BM, 5 ülkenin oy kullanma haklarını askıya aldı

Birleşmiş Milletler, borçlarını 2 yıl boyunca ödemeyen 5 ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy kullanma haklarını aldı.

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın da aralarında olduğu 5 ülkenin aidatlarını zamanında ödeyemedikleri için oy kullanmaya hakları olmadığını bildirmesi üzerine İran Dışışleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten tepki geldi.

''BORÇLAR İÇİN NASIL ÖDEME YAPALIM?''

İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için BM'ye en az 16 milyon 251 bin dolar ödeme yapması gerekiyor.

Zarif, “ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?” ifadelerini kullandı.