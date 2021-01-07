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    BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Ev sahibimiz endişelendirdi

    BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Kongresinin bugün Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşananlardan üzüntü ve endişe duyduğunu bildirdi.
    • AA
    • 07.01.2021 - 07:10
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    BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Ev sahibimiz endişelendirdi

    Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır,ABD'de yaşanan olaylarla ilgili Twitter hesabından, şu paylaşımda bulundu:

    "Bugün Washington'da Kongrede yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum. ABD, dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Böylesine kritik bir zamanda ev sahibi ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum."

    BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Ev sahibimiz endişelendirdi #1

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