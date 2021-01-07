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- BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Ev sahibimiz endişelendirdi
BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Ev sahibimiz endişelendirdi
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Kongresinin bugün Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşananlardan üzüntü ve endişe duyduğunu bildirdi.
- AA
- 07.01.2021 - 07:10
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır,ABD'de yaşanan olaylarla ilgili Twitter hesabından, şu paylaşımda bulundu:
"Bugün Washington'da Kongrede yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum. ABD, dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Böylesine kritik bir zamanda ev sahibi ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum."