BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler, Yunanistan ve Türkiye'ye Ege Adaları sorununun barışçıl yollardan çözülmesi için diyaloğun devam etmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin, uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'ın Ege'deki bazı adalara askeri yığınak yaptığı yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Gerginliği artıracak eylem ve ifadelerden kaçınılmalı"

"Bölgede yükselen gerilimin ve hem Atina'dan hem de Ankara'dan gelen açıklamaların farkındayız. Gerginliği artırabilecek eylem ve ifadelerden kaçınılması önemli. Genel Sekreter bu bağlamda tüm anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü yineliyor ve Yunanistan ve Türkiye'yi tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyor."

"Egemenlik haklarında yorum yapmayız"

Dujarric, BM'nin sorunun yasal boyutuna ilişkin ise üye devletlerin egemenlik hakları ve deniz alanları üzerindeki yargı yetkisine ilişkin konularda bir pozisyon almadığını ve yorum yapmadıklarını sözlerine ekledi.