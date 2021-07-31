Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Göçmenler gitsin mi kalsın mı halka sorulsun

Yabancı göçmenlere vergide 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göçmenlerin kalması ya da gitmesi konusunda bir referandum yapılmasını da önerdi.

Bolu'da yabancı göçmenlerin su, elektrik ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklaması ırkçılıkla suçlanan ve hakkında soruşturma açılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de göçmenlerin kalması ya da gitmesi konusunda halka yönelik bir referandum yapılması önerisinde bulundu.

"GERİ ADIM ATMA DİYEN PARTİLİLER OLDU"

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın sorularına yanıt veren Özcan, açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini söyleyen belirtti.

Özcan "Basın açıklamamın başında kendisine bir teşekkürüm oldu. ‘Çok önce söylemeniz gereken bir şeyi geç de olsa söylediniz’ dedim. Ama Kemal Beyin söylemi ile çelişen bir açıklamam olmadığını düşünüyorum. Genel merkezle tabi ki görüşüyoruz. Genel merkezden destekler geldi. ‘Kamuoyu senin arkanda. Geri adım atma’ diyen partililer oldu" dedi.

"SÖZLERİM PARTİYİ BAĞLAMAZ"

Belediye başkanı seçildikten sonra üyesi olduğu CHP rozetini çıkardığını söyleyen Özcan, partisinden kendisine yönelik eleştiriler için de, "Benin sözlerim partiyi bağlamaz" dedi.

"GEREKİRSE HALKA SORALIM"

Göçmenler için referandum yapılmasını isteyen Özcan "Meclisin bir devlet politikası oluşturması lazım. Gerekirse ‘göçmenler kalsın mı gitsin mi’ diye halka soralım. Referandum sandığı koyalım ve halk karar versin. Ben cevabı biliyorum ama farklı cevap bekleyenlerin yürekleri yetiyorsa, sandığı koysun" diye konuştu.

"HAKKIMDAKİ SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI"

Özcan, yabancılara yardımı kestiği için daha önce hakkında başlatılan soruşturmanın da takipsizlikle sonuçlandığını açıkladı.

"DİN KARDEŞLERİMİZ, AMA BU MİSAFİRLİK FAZLA UZADI"

"Su ve katı atık vergisinde zam" fikrini belediye meclisinde de gündeme getireceğini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Kararlıyım. Önergem olarak vereceğim. Belediye meclisimizde AKP’li, CHP’li, MHP’li ve İYİ Partili üyeler var. Ben gerekçemi anlatacağım ve takdir sizin diyeceğim. Bu konuda bir devlet politikası geliştirilemezse bu beka sorunuyla ilgili somut bir adım atılamayan Türkiye, bunu tekrar tartışsın diye ek önlemler isteyebilirim. Ama şu an yeni bir adım atmayacağım. Benim isteğim bu konunun tartışılmasıydı ve tartışılıyor. Benim kimseye düşmanlığım yok, din kardeşimiz olarak kabul ediyoruz ama bu misafirlik çok uzadı. Bu iş başka noktalara gitmeye başladı. Afganistan’dan gelenler arasında hiç kadın ve çocuk görülüyor mu? Onlar sadece savaşçı kabileler. Onlar savaşmaktan başka hiçbir şey yapmamışlar. Makine teknikerlikleri, herhangi bir meslekleri yok. Hükümet gün gelecek "Ben bu yükü kaldıramıyorum göçmen sayısı çok oldu. Yardımları kesiyorum" dediği noktada ne olacak? Önce dilenmeye başlayacaklar daha sonra birilerini haraca bağlayacaklar. Kaygım bu. Bunun teminatını bana versinler. Ben de susayım ve bir daha konuşmayayım."