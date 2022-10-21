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    Bolu'da Ümit Özdağ'a sert tepki: Ucubelere destek yok

    Bolu'da esnafı ziyaret eden Ümit Özdağ, tartıştığı Mustafa Bayındır isimli vatandaştan destek isteyince sert tepki ile karşılaştı. Ortamın gerildiği tartışmada Bayındır, Özdağ'a "ucube" dedi.
    • 21.10.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 20:39
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    Bolu'da Ümit Özdağ'a sert tepki: Ucubelere destek yok

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ziyaretlerde bulunmak için Bolu'ya geldi.

    Programına şehitlik ziyaretiyle başlayan Özdağ, cuma namazının ardından İzzet Baysal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

    İHA'nın haberine göre Özdağ, ziyaret esnasında beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

    "Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız"

    Özdağ'ın yanına gelen Mustafa Bayındır isimli vatandaş, "Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız? Bu insanların söylediklerine ağzınızı açmıyorsunuz da esnafı geziyorsunuz?" diye sordu.

    "Desteğinizi isteriz"

    Özdağ, vatandaşın bu sorusuna, "Bizi başkasıyla karıştırıyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

    Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından Özdağ "Desteğinizi isteriz" diyerek oradan ayrılmak istedi.

    Bolu'da Ümit Özdağ'a sert tepki: Ucubelere destek yok VİDEO

    "Ucubelere destek vermem"

    Özdağ’a destek vermeyeceğini belirten Bayındır, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum. Birlik, beraberlik varken Türk düşmanlarına karşı birlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız. 'Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz' diyorsanız ucubesiniz" diye konuştu.

    Özdağ, Bayındır’ın "Bir şey daha söyleyeceğim" sözü üzerine "Hiçbir şey söyleme artık" diyerek ziyaretlerine devam etti.

    Bolu da Ümit Özdağ a sert tepki: Ucubelere destek yok #1


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