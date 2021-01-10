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    Borrell: Çavuşoğlu'nu ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.
    • AA
    • 10.01.2021 - 03:24
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 03:41
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    Borrell: Çavuşoğlu'nu ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    "TÜRKİYE İLE DİYALOG İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

    Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.

    Borrell: Çavuşoğlu nu ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum #1

    "ÇAVUŞOĞLU'NU AĞIRLAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

    Borrell, aralık ayında yapılan AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında AB liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Brüksel'de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

    Borrell: Çavuşoğlu nu ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum #2

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