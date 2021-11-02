BTP, 10 Kasım'da Ayasofya'da Atatürk'ün ruhuna mevlid okutacak

Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ayasofya'da 10 Kasım'da Atatürk'ün ruhuna mevlid okutmak için başvuruda bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İstanbul Valiliği'ne 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'yle ilgili bir başvuruda bulundu.

AYASOFYA'DA ATATÜRK'ÜN RUHUNA MEVLİD

Partinin sosyal medya duyurulan başvuruda, BTP 10 Kasım'da Ayasofya'da Atatürk'ün ruhuna mevlid okutmak için izin istedi.

HÜSEYİN BAŞ SEÇİM VAADİ OLARAK 'CUMALARDA ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI HUTBELER OKUNACAK' DEMİŞTİ

Öte yandan BTP Lideri Hüseyin Baş, partisinin Kocaeli il kongresinde yaptığı açıklamasında iktidara geldiklerinde Diyanet'in başına Alevi kökenli bir vatandaşı getireceklerini söyleyerek, "Şart koyacağız. Her Cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağı." demişti.

BTP Lideri Hüseyin Baş: Cumalarda Atatürk’ün yazdırdığı hutbeler okunacak VİDEO ARŞİV





