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    BTP, 10 Kasım'da Ayasofya'da Atatürk'ün ruhuna mevlid okutacak

    Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ayasofya'da 10 Kasım'da Atatürk'ün ruhuna mevlid okutmak için başvuruda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 19:59
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    BTP, 10 Kasım'da Ayasofya'da Atatürk'ün ruhuna mevlid okutacak

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP),  İstanbul Valiliği'ne 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'yle ilgili bir başvuruda bulundu.

    AYASOFYA'DA ATATÜRK'ÜN RUHUNA MEVLİD

    Partinin sosyal medya duyurulan başvuruda, BTP 10 Kasım'da Ayasofya'da Atatürk'ün ruhuna mevlid okutmak için izin istedi.

    BTP, 10 Kasım da Ayasofya da Atatürk ün ruhuna mevlid okutacak #1

    HÜSEYİN BAŞ SEÇİM VAADİ OLARAK 'CUMALARDA ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI HUTBELER OKUNACAK' DEMİŞTİ

    Öte yandan BTP Lideri Hüseyin Baş, partisinin Kocaeli il kongresinde yaptığı açıklamasında  iktidara geldiklerinde Diyanet'in başına Alevi kökenli bir vatandaşı getireceklerini söyleyerek, "Şart koyacağız. Her Cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağı." demişti.

    BTP Lideri Hüseyin Baş: Cumalarda Atatürk’ün yazdırdığı hutbeler okunacak VİDEO ARŞİV

    BTP, 10 Kasım da Ayasofya da Atatürk ün ruhuna mevlid okutacak #2

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