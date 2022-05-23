Bülent Arınç: AK Parti'den tepki görmüyorum

Bülent Arınç, iktidarı eleştirdikçe AK Parti tabanının kendisini desteklediğini ve 'Allah razı olsun' dediğini iddia etti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç aktif siyaset içinde bulunmasa da sık sık gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yaptığı değerlendirmelerle gündeme gelen Arınç, bu kez ABC Gazetesi'nden Ömer Şahin'e açıklamalarda bulundu.

Hükümete eleştirilerde bulunan Arınç, ekonomik durumu da değerlendirirken enflasyona dikkat çekti.

"2 sene önce uyardım"

Arınç, "Hayat pahalılığı bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştı. En az 2 sene evvel, ‘böyle bir sıkıntı var, hükümetimiz derhal tedbir almalı, bunu görmemek, inkar etmek veya basit görmek doğru değil’ demiştim. Bunu bütün içtenliğimle söyledim.

Çünkü ben halkın içinde yaşıyorum. Sadece kendi bölgemde değil Türkiye’den gelen herkesin uğrak yerindeyim. Herkesin gidişattan sıkıntı, endişe duyduğunu görüyor, dinliyorum.

"Benim gördüğüm enflasyon TÜİK’e benzemiyor"

Çarşı pazara gidiyorum. Markete bazen yalnız bazen eşimle gidiyorum. Benim gördüğüm enflasyon TÜİK’e benzemiyor. Bence bu rakamlara boğulmamak lazım. Bir sorun elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş ise TÜİK rakamlarına ne de başka bir şeye ihtiyaç var. Onlar ekonomik gösterge için önemlidir tabi. Ben yaşadığımı söylerim." ifadelerini kullandı.

"Zillet İttifakı söylemi yanlış"

İktidarın muhalefete yönelik 'Zillet ittifakı' söylemini de eleştiren Arınç şu ifadelere yer verdi:

"Bence bu yanlış. Çünkü o ittifak içinde milyonlarca insan var. Bir ittifak kurmak, isim koymak haktır. Bir taraf cumhur, diğer taraf millet adını almış.

Sen, ‘millet değil zilletsin’ dediğin zaman en az 20 milyon insanın, ’neden bize böyle diyorsun, bizim neremiz zillet' diye buna karşı çıkma hakkı olur. Bu lafı söyleyene karşı onunla kesinkes bir arada olmama gibi niyetleri olur.

Eleştirdikçe AK Parti tabanı 'Allah razı olsun' diyor

AK Parti'den tepki görmüyorum. Tepki gösterenler 3- 5 kişi. Bunlar troldür.

Onların esamesi bile okunmaz. 4'ünü,5’ini 10’unu toplasanız 1 gram etmezler. Ama sessiz çoğunluk, AK Parti’nin tabanı 'Allah senden razı olsun, sen olmasan bunları kim söyleyecek, konuşacak. Senin isminle esnafa halka gidiyoruz. Onlar da iyi ki Bülent Bey konuşuyor' diyorlar.

Dolayısıyla görünür görünmez büyük bir çoğunluktan dua, destek alıyorum."

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