Bülent Arınç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında Bülent Arınç'ı kabul etti.

ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran'da yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi.

Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda tebrik ziyaretlerini kabul ediyor.

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında yine kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan siyasetçileri, belediye başkanlarını kabul etti.

BÜLENT ARINÇ'I KABUL ETTİ

İmamoğlu’nu ziyaret eden siyasetçiler arasında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da yer aldı.

İmamoğlu'nu ziyaret edenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yer aldı.

JAPON HEYETİ DE AĞIRLADI

Öte yandan İmamoğlu’nu Japonya Büyükelçiliği’nden bir heyet de ziyaret etti.

İmamoğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılacak.