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    Bülent Arınç isim vermeden Canan Kaftancıoğlu kararını eleştirdi

    Bülent Arınç isim vermeden Canan Kaftancıoğlu kararını eleştirdi

    Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı Twitter hesabında eleştiren Bülent Arınç, "Milletimizin ivedilikle ihtiyaç duyduğu şey adaletin yeniden sağlam temellere oturtulmasıdır" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:50
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hakkındaki davalardan aldığı 4 yıl 11 aylık cezaları Yargıtay tarafından onandı ve kendisine siyasi yasak getirildi.

    Kaftancıoğlu hakkındaki kararın yankıları sürüyor.

    Başta muhalefet olmak üzere birçok kesimden karara tepki gelirken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da isim vermeden konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

    Yargının tarafsız ve bağımsızlığına dikkat çeken Arınç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "İfade özgürlüğüne saygı ve hoşgörü"

    "Yasama ve yürütmenin yanında üçüncü erk olarak yer alan yargının en temel görevi; hiçbir tesir altında kalmadan, bağımsızlık ve tarafsızlık prensibine yaslanarak, milletimizin vicdan terazisine uygun kararlara imza atarak adaleti hayata geçirmektir.

    İfade özgürlüğü; Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Demokrasinin tekâmülü ve bir toplumun olgunlaşması ancak bu hürriyete gösterdiği saygı ve hoşgörü oranında mümkündür.

    Bülent Arınç isim vermeden Canan Kaftancıoğlu kararını eleştirdi #1

    "Uluslararası ve iç hukuk içtihatları"

    Beyan edilen fikirler beyan eden kişinin dışındaki toplumsal kesimlerin, siyasi iradenin hoşuna gitmese dahi ifade özgürlüğünün kısıtlanamayacağı da geçmişteki birçok AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla içtihat haline gelmiştir.

    "Dünün mağdurlarının göz yumması vicdanını yaralamaktadır"

    Bir dönem çeşitli vesayet odaklarının etkisi altındaki yargı tarafından mağdur edilen bizlerin hikayeleri hafızalarda tazeliğini korurken, dünün mağdurlarının mağrur ifadelerle yaşanan hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır.

    Milletimizin ivedilikle ihtiyaç duyduğu şey; adaletin günlük siyasi çekişmelere konu edilmesinden kurtarılarak yeniden sağlam temellere oturtulmasıdır. Eğer ülkemizde bir beka problemi söz konusu ise problemin kaynağı milletimizin bu ihtiyacında aranmalıdır."

    Bülent Arınç isim vermeden Canan Kaftancıoğlu kararını eleştirdi #2


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