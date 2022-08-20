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    Bülent Arınç, Manisa'da AK Parti'ye destek istedi

    Bülent Arınç, Manisa'da AK Parti'ye destek istedi

    Manisa'da düzenlenen toplu açılış törenine katılan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, vatandaşlardan AK Parti'ye desteğe devam etmelerini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 23:06
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da toplu açılış törenine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitabı öncesi konuşan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçmiş dönemde hükümetin bazı icraatlarını eleştirse de, partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek isteyerek şunları söyledi:

    "Yapılan hizmetlerin hepsine sahip çıkalım"

    "Cumhurbaşkanımızın buraya geldiğinde benim size söylemek istediğim şey, bugüne kadar AK Parti’ye nasıl sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse; bundan sonra da aynı vefayla, aynı sadakatle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor."

    Bülent Arınç, Manisa'da AK Parti'ye destek istedi - VİDEO

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