Bülent Arınç, 15 Temmuz'dan sonra meydanlara ineceğini fakat istihbarattan kendisine yönelik sözlü ve fiziki müdahale gelebileceği uyarısı ile vazgeçtiğini söyledi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda tartışmalara neden olan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı'nın düzenlediği Olağanüstü Hal Hukuku konferansına katıldı.

Arınç burada katılımcılara yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananlar ve KHK'lılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arınç daha önce de konuya ilişkin yaptığı açıklamaların "KHK'lar bir faciadır” başlığıyla yayınlandığını ve büyük tepki çektiğini söyledi.

"KHK'lılar terörist değil"

KHK'lar ile ihraç edilenlerden bazılarının üzüntüsünü dile getiren Arınç, KHK'lıların terörist olmadıklarını, belirli bir gruba sempati duyduklarını ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden uzak olduklarını belirtti.

Arınç, "Ankara'da hain bir darbe girişimi yaşanıyor. Kars'ın Digor kazasındaki bir imam irtibat, iltisak ve aidiyet sebebiyle işinden oluyor. Hatta birilerinin ifadesiyle hakkında dava açılıp mahkum olabiliyor" dedi.

Bülent Arınç'ın 15 Temmuz ve KHK değerlendirmeleri VİDEO

"O gece fiili bir darbe girişimi oldu"

"15 Temmuz'da 'Ne olduğunu tam bilmiyorum' diyenlerle, lafı ağzının içinde geveleyenlerle benim işim yok. O gece fiili bir darbe girişimi oldu. Muvaffak olsaydı sonuçlarını düşünmek bile istemezdim. 251 insanımız öldürüldü." diyen, KHK'lıların utanç yaşadığını ve toplumdan koptuğunu savunan Arınç,

"Meydanlara inecektim istihbarat uyardı"

"Bir pazar yerine girsem, iki tane kafası beyni yıkanmış adam 'Bu FETÖ'cü' diye bağırsa, bütün pazarın ne hale geleceğini düşündüm. 15 Temmuz'dan sonra meydanlara gitsek ve bu terör faaliyetine karşı çıksak dedim. İstihbarat geldi 'Belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar, hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız' dedi." ifadelerini kullandı.

"Ev sahibi kiracısını FETÖ'cü diye ihbar etti"

Açılan bazı dava ve iddianamelerden haberdar olduğunu belirten Arınç, KHK ile ihraç edilen bir akademisyen hakkında karşılaştığı bir olayı anlattı.

Eski TBMM Başkanı, "YÖK'e, listeler gelmeye başladı. 3-4 tane YÖK üyesi, listelere baktılar ve birisi çok tanıdık çıktı. 'Bırakın bunun FETÖ'cü olmasını, onlar bu adamı düşman bilirlerdi' dediler ve üniversitenin rektörüne niye KHK listesine koyduklarını sordular. 'O geçtiğimiz rektörlük seçimlerinde benim aleyhimde çalışmıştı' cevabını aldılar. İhbarlar öyle bir boyuta ulaştı ki, ev sahibi bile, kiracısını tahliye ettirmek için 'Benim kiracım FETÖ'cüdür' dedi" diye konuştu.

"MHP söz sahibi"

Arınç, KHK'lılara yalnızca AK Parti'yle değil, MHP'yle de temas kurmalarını tavsiye eden Arınç, "Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibiyse, hedefinizde sadece AK Parti olmamalı. MHP ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli'ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki, iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler." dedi.