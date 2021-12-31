Bülent Arınç'ın İBB'ye teftiş yorumu

Bülent Arınç, toplumdaki mağduriyet duygusuna dikkat çekerek, İBB'ye yönelik teftiş ve davaların Ekrem İmamoğlu'nu daha da güçlendireceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelin arasında terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin olduğunu açıklamıştı.

Bu doğrultuda belediyeye yönelik özel teftiş başlatıldı.

Daha sonra ise İBB'de çalışan bazı PKK bağlantılı şahısların, DİAYDER isimli dernek üzerinden terör örgütüne kaynak aktardığı iddia edildi.

Belediyeye yönelik işlemler devam ederken siyasetin gündeminde bu konu geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci İsmail Saymaz da bu konuyu Bülent Arınç'a sordu.

Arınç, toplumdaki mağduriyet duygusuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"YAPILMAK İSTENEN ŞEYİN HİÇBİR ANLAMI YOK"

"Ekrem Bey'in önüne geçenler şunu düşünmüyorlar: Bu kişiye yanlış yaparsanız bizim halkımızın gönlünde mağduriyete karşı duyarlılık var.

İkincisi, söylediklerinizin doğru olmadığı ortaya çıkarsa kendinizi yıpratırsınız. Yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı yok.

Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu gelişmelerden ne çıkabileceğini, çok iyi bir hesap adamı olduğu için bilmesini isterim.

"BU ŞEKİLDE GİDERSE EKREM BEY YÜZDE 50 İLE GELİR"

Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir.

Ötesini düşünmek bile istemem. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda spekülasyona girmek istemem.

"YIPRANMAZ DAHA DA GÜÇLENİR"

Kayyum da atasalar, dedikodularla onu yıprattıklarını da zannetseler, yıpranmaz, daha da güçlenir.

Partisini de kendisini de güçlendirir. Bugünkü çabaların boş olduğuna bakarak işi yargıya havale edecek bir sistem kurmak lazım."