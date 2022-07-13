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    Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber DP'ye katıldı

    Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber DP'ye katıldı

    Bülent Arınç'ın avukat yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti'de siyaset yapacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 12:19
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    Siyesette erken seçim tartışmaları devam etse de seçimin olağan tarihine de bir yıldan az bir süre kaldı.

    Bu kapsamda siyasi hareketlilik arttı.

    Bu hareketlilik içinde bir gelişme dikkat çekti.

    Arınç'ın yeğeni siyasete etıldı

    Son dönemde, adalet ve ekonomi konularında iktidara sert eleştirilerde bulunan AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç'ın kendisi gibi avukat yeğeni Ezgi Akgun Biber siyasete atıldı.

    "Demokrat Parti’ye katıldım"

    Biber, Twitter'dan yaptığı açıklamada Demokrat Parti'de siyaset yapılacağını duyurdu.

    Genç avukat, "Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!" ifadelerini kullandı.

    Bülent Arınç ın yeğeni Ezgi Akgun Biber DP ye katıldı #1

    Bülent Arınç ın yeğeni Ezgi Akgun Biber DP ye katıldı #2


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