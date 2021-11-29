Bülent Arınç'tan üzerine gelen AK Partililere uyarı

Bülent Arınç, şimdiye kadar AK Parti'nin karşısında olmayacağına dair söz verdiğini ancak kendisinin fazla zorlanması durumunda bunun değişebileceğini söyledi.

Eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Arınç'a, Yüksek İstişare Kurulu'ndayken söylediği "Siyasi bir görev beklemiyorum ama bir görev verilirse hayır demem, yaparım." sözleri hatırlatıldı.

Bülent Arınç'a, bu hatırlatmanın ardından hala aynı fikirde olup olmadığı ve kendisini AK Parti'de nerede konumlandırdığı soruldu.

"AK PARTİ'NİN SAC AYAKLARINDAN BİRİYİM"

AK Parti'de ev sahibi olduğunu söyleyen Arınç, "Şimdi öyle bir teklifin geleceğini düşünmüyorum. Ama ben AK Parti'nin kurucusuyum, evin sahibiyim. AK Parti'de benden daha kıdemli insan yok. Ben bu partinin sac ayaklarından, kurucularından, temel taşlarından birisiyim. Buna kızanlar, kıskananlar, beni kötülemek isteyenler çıkabilir. Güneş balçıkla sıvanmıyor." dedi.

"BENİ ZORLAMASINLAR İÇTİHATLAR DEĞİŞEBİLİR"

Başını AK Parti'den başka bir partiye çevirmeyeceğini söyleyen Arınç, " AK Parti'de olacağım, Cumhurbaşkanımızın yanında, çevresinde olacağım. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir." ifadelerini kullandı.