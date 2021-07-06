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    Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara'da yaptığı konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
    • Detay Haber
    • 06.07.2021 - 22:06
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 22:12
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    Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.

    CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

    Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİ VE SAYGILARINI İLETİYORUM"

    "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum"

    Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı VİDEO

    Bülent Kuşoğlu, CHP nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı #1

    Bülent Kuşoğlu, CHP nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı #2

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