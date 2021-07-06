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- Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara'da yaptığı konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
- Detay Haber
- 06.07.2021 - 22:06
- Güncelleme : 06.07.2021 - 22:12
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.
CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI
Konuşmasında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİ VE SAYGILARINI İLETİYORUM"
"Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum"
Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı VİDEO