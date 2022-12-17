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    Bülent Tezcan: 6'lı masa adayını ocak başında açıklayacak

    Bülent Tezcan: 6'lı masa adayını ocak başında açıklayacak

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını 6'lı masanın belirleyeceğini ve belirlenen adayın da ocak ayı başında açıklanacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 10:19
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    Şu sıralar Ankara kulüsleri en hareketli günlerini geçiriyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararının ardından Millet İttifakı içindeki aday anlaşmazlığı iyice gün yüzüne çıktı.

    Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki çekişme kürsüde birbirlerine meydan okumalara kadar geldi.

    Bu süreçte aday belirleme konusu en öne çıkan konu.

    tv100'de Gürkan Hacır'ın Yüzler Kulübü programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Ocan başında adayı açıklayacağız"

    Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının ortak politika çalışmaları tamamlandıktan sonra açıklanacağını söyleyen Tezcan, "Adaylık açıklamasından önce ortak politikaları belirleyecek ortak komisyon var. 9 ana başlıkta 72 alt başlıkta çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık ayı sonu veya ocak ayı başında tamamlamayı planlıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak" dedi.

    Bülent Tezcan: 6 lı masa adayını ocak başında açıklayacak #1

    "Kimi aday göstersek kazanır"

    6'lı masanın kimi aday gösterirse onun cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Tezcan, "Altılı Masa kararını verir, planını yapar. HDP'nin oyları önemli. Bunu reddetmek doğru değildir. Altılı Masa aday belirlerken Türkiye'nin bütün hassasiyetlerini dikkate almak zorundadır ve alacaktır" diye konuştu.

    Bülent Tezcan: 6'lı masa adayını ocak başında açıklayacak VİDEO


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