Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yönelik HDP'li vekilin Meclis'teki konuşmasının ardından Bülent Turan, Demirtaş'ın sokağa davet çağrılarını unutmadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan'a gitmeden önce Selahattin Demirtaş'a yönelik ifadeleri, TBMM'de tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yönelik "Yargımız, bunları görmezden mi gelecek?" ifadelerini ele alan HDP Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasal suç işliyor." dedi.

Oluç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylemlerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Erdoğan'ın sözlerine, yargıya talimat verilemeyeceğini belirterek başladığını hatırlattı.

"ANAYASAL SİSTEME KİMSENİN TALİMAT VERMEMESİNİ TAKİP EDERİZ"

Daha sonra kürsüye çıkan Turan, "Türkiye'de Anayasal sisteme hiç kimsenin talimat vermemesini takip ederiz, isteriz, savunuruz. Bütün yargılamalarla ilgili objektif kriterlerle beraber yargılama yapılmasını talep ederiz, isteriz." dedi.

Bülent Turan: Bırakın partiyi, vatandaş olarak HDP'nin çağrısını unutmadım ViDEO

"TARAFSIZ MAHKEME DİYORUM, BUNA NİYE KATILMIYORSUNUZ"

HDP saflarından yükselen sesin ardından, "Bütün yargılamalar, hukuk sistemi içerisinde, tarafsız bir mahkemeyle olsun diyorum. Buna niye katılmıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı tüm dünyanın bildiği bir gerçeği ifade etmiş. 'Yasin Börü'nün katilleri' demiş. 'O zamanlar meydana davet edenler kimler, hangi genel başkanlar bunu biliyoruz' demiş.

Hukuk yargılamalarının eksiksiz yerine getirilmesi başımızın tacı ancak birilerini sokağa çağırırken, birilerinin ölümüne vesile olurken, dokunulmazlık var gibi davranışların da hukuka aykırı bir tavır olduğunu ifade etmek istiyorum." açıklamalarında bulundu.

"GENEL BAŞKANINIZ YARGIYA, DOĞRUDAN DOĞRUYA TALİMAT VERİYOR"

Tekrar söz hakkı alan Oluç, "Geçmiş dönem eş genel başkanımıza Yasin Börü'nün katili dediniz. Bakın siz hukukçusunuz değil mi? Yasin Börü'nün mahkemesi görüldü değil mi? Mahkeme sonuçlandı değil mi?

Defalarca başka mahkemelerden o Yasin Börü mahkemesi davasına Selahattin Demirtaş dahil edilsin diye başvurularda bulundu ve heyet, dahil etmedi. 'Alakası yoktur' dedi. Ayıptır ya! Siz hukukçu olarak nasıl bunu reddedersiniz.

Bakın oradan bağırmayın, bilmediğiniz şeyleri konuşuyorsunuz. Bu işte, sizin genel başkanınız doğrudan doğruya yargıya talimat veriyor. Bu talimatlar sonucunda yargı, saraya bakarak karararını veriyordu.

Geçmişte Pensilvanya'ya bakanlar, şimdi saraya bakarak karar veriyor. Ne diyor, 'yargımız bunu görmezden mi gelecek' diyor. Hangi hakim vicdanına dayanarak bu laftan sonra kararını verebilir.

Hakkında 3-4 kere tahliye kararı verilmiş bir insanın tahliye edilmemesinin nedeni nedir? 'Bırakamayız' dedi çünkü genel başkanınız. Sizin siyasi rehineniz o çünkü." dedi.

"BIRAKIN PARTİYİ, VATANDAŞ OLARAK UNUTMAYACAĞIM"

HDP'li vekile çok bağırarak haklı olunamayacağını söyleyen Bülent Turan, "O kadar bağırmaya gerek yok. Yargı gerekeni yapmakta şu an. Hepimiz takip ediyoruz. O takibin sonunda kim katil, kim değil mahkeme karar versin.

Ancak ben bi vatandaş olarak bırakın partiyi bir kenara, HDP ve genel başkanının bütün kamuoyunu ve seçmenlerini sokağa davet etmesini unutmadım unutmayacağım." ifadelerini kullandı.