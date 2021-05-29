Bulgaristan'da NATO tatbikatına katılan 7 ABD askerinin, yanlışlıkla bir ayçiçek fabrikasına düzenlendikleri baskın paniğe yol açtı.

Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan NATO tatbikatında, yanlışlıkla bölgedeki bir ayçiçek fabrikasına 7 ABD'li askerin baskın yapması korkuya neden oldu.

''ACİL YARDIM ÇAĞIRMA CESARETİ BULAMADIM''

Görüntülerde, ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülüyor.

Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye emir vererek etkisiz hale getiren askerler, paniğe neden oldu.

İşçilerden Georgi Neşev, yaptığı açıklamada, ''O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım.'' dedi.

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlış fabrikayı bastı VİDEO



''RESMEN ÖLÜM TEHDİDİ ALDIK''

Fabrikanın sahibi Marin Dimitrov ise Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini bildirdi.

Dimitrov, henüz bir yanıt alamadığını belirterek, Filibe Askeri Yargıtayı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Silahlı baskını 'büyük bir hakaret olarak' tanımlayan Dimitrov, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.

Tatbikata, 2 bin 200 askeri personel ile 30 savaş uçağı ve bir helikopter katılıyor.