Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlara yönelik konuşmasında Diyanet bütçesini, değerlendiren CHP'li Vekil Burak Erbay, "Diyanet'in bütçesi haramdır." ifadelerini kullandı.

TBMM'de gerçekleşen 2021 yılı bütçe görüşmelerinde CHP grubu adına kürsüye çıkan Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın sözleri, Meclis'te tansiyonu yükseltti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesini değerlendiren CHP'li vekil Erbay, konuşmasını başlarında israflara değindi.

Elindeki fotoğrafları milletvekili sıralarına gösteren Erbay, fotoğraflarda lüks ve şatafat olduğunu belirttikten sonra Diyanet'e ayrılan bütçenin haram olduğunu söyledi.

DİYANET BÜTÇESİNİ ELEŞTİRDİ

Diyanet'in, 7 bakanlıktan büyük bütçesi olduğunu dile getiren Erbay'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

Diyanet'in bütçesini incelediğimizde de akıl almaz harcamalarla karşılaştık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hatırlıyorsanız bir sözü vardı. 'Meyve sebze almak için akşamı bekleyin' demişti.

İşte o Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyor biliyor musunuz? Diyanet'te bir yüksek ihtisas merkezi yapıyor. Bedeli 40 Milyon lira. Burada hamam var, sauna var.

Daha yeni bir ihale yapıldı, bunun bahçesini düzenlemek için 2 milyon 749 bin lira para ayırmışsınız.

Burak Erbay: Diyanet'in yaptıkları haramdır VİDEO



"DAHA DEPREM KONUTLARI BİTMEDİ"

Başka ne var bu diyanetin bütçesinde. Elazığ'da 90 milyon liraya yapılan Harput Diyanet Külliyesi var. Daha deprem konutları bitmedi. Bu külliyeye ne gerek var.

Bunları araştırırken daha geçen gün seçim bölgem olan Bodrum'da yine 100 milyon liraya bir külliye yapıldığını öğrendik. Daha Bodrum'da yapılan hastanenin yüzde 40'ı tamamlanmadı, bu ne acele?





"BU YAPILAN İHANETTİR, HARAMDIR"

Hz. Muaviye Şam'da kendine görkemli bir saray yaptığında Ebu Zerr'e soruyor, 'Nasıl buldun?', Zerr cevap veriyor:

"Eğer bu sarayı kendi paranla yaptıysa israftır. Halkın parasıyla yaptırdıysan ihanettir, haramdır."

İşte bu yapılan da ihanettir, haramdır, haram."