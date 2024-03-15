DHA
Küresel ısınma nedeniyle kış aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, yabani hayvanların kış uykusuna yatmasına engel oldu.
Bu nedenle kış sezonu boyunca uykuya yatamayan ayılar sık sık kameralara yansıdı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Son vaka ise Bursa'da yaşandı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde, gece saatlerinde ayı ile yavruları görüntülendi.
Güvenlik kulübesine girdi
Yetişkin ayı, çevrede yiyecek aradıktan sonra özel bir şirkete ait güvenlik kulübesine girdi.
Görevlinin olmadığı kulübenin pencerelerini iteleyerek kıran ayının içeri girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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