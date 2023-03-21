Cafer Güneş: Saadet Partisi, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı değil

Ensonhaber canlı yayınına bağlanan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş,



İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Güneş, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik şu açıklamalarda bulundu:

İttifak kurulduktan sonra her parti, kendi programlarıyla ilgili açıklamalar yaptılar. Bizim dışımızda 5 parti, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili kendi tavırlarını koydular.



Biz de İstanbul Sözleşmesi’ne şerh koyduk, ancak bunun altına dipnot düştük; İstanbul Sözleşmesi’yle murat edilen kadın haklarıysa sonuna kadar varız. Ancak sözleşmenin içinde, bizce de muğlak olan yorumlanması yanlış yerlere gidecek şeyler var.



İstanbul Sözleşmesi, mutabakat metnimize girmedi.



Cinsellikle ilgili toplum ve aile açısından sakıncalı şeyler var. Kadını, çocuğu ve aileyi koruyan şeylere eyvallah, ama halkın kafasında soru işareti uyandıracak şeylere karşıyız.