Cahit Özkan, Ömer Çelik ile olan fotoğrafını paylaştı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, görevinden alınacağı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile aralarında sorun olduğu yönündeki iddialara fotoğrafla cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir YouTube kanalında Türkiye-BAE ilişkilerini yorumlamıştı.

Özkan'ın ifadeleri kamuoyunda geniş yer buldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise düzenlediği basın toplantısında, Özkan'ın açıklamalarının partinin görüşlerini yansıtmadığını söyledi.

Bu iki açıklama, muhalefet ve muhalif yayın organlarınca iki ismin arasında problem yaşandığı ve Özkan'ın da görevden alınacağı şeklinde yorumlandı.

"Sıkı dostlar..."

Özkan, Twitter'dan yaptığı son paylaşımla bu yorumları boşa çıkardı.

Özkan, Çelik ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" notu düştü.

Kamuoyunda geniş yer bulan o açıklamalar

Özkan, katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

Ömer Çelik ise açıklamasında, “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.” bulunmuştu.