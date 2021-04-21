Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ayrılan iki bakanlıktan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, CUmhurbaşkanı Başdanışmanlığı da yapan Vedat Bilgin atandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANIYDI

Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapmaktaydı.

VEDAT BİLGİN KİMDİR

26. Dönem Ankara Millietvekili olan Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.

Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesi'nde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

EYT ÜZERİNE ÇALIŞTIĞI İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamayı canlı yayında izleyicilere aktarmış, Vedat Bilgin, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanı tarafından EYT konusunda çalışma yapmak üzere görevlendirildiğim bilgisi doğru değildir. Kurulumuzun EYT ile ilgili bir rapor hazırladığı bilgisi tamamen yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden böyle bir talebi olmamıştır. Bunlar tamamen söylentiden ibarettir."

"ÇALIŞMA UZUN SOLUKLU OLACAK" DEMİŞTİ

Vedat Bilgin, 2019'da CUmhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden 6 gün sonra yaptığı açıklamada, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok." demişti.