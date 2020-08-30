Gazeteci Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı eleştirilerde bulundu. Ataklı, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefine de atıfta bulunarak 'Tweet atma! İş yap' ifadelerini kullandı.

Megakent İstanbul'un Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Belediye Başkanlığı vazifesini bir kenara bırakıp, anketlerle 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığı yoklaması yapması, Gazeteci Can Ataklı'yı çileden çıkardı.

İMAMOĞLU'NUN BAŞKANLIĞI, ATAKLI'YI KIZDIRDI

İstanbul'un sorunlarını bir kenara bırakıp, cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmaları yürütmeye çalışan İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunan Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'un 1 yılda çöp dağlarına teslim olduğunu söylemesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi VİDEO



"TWEET ATMA, EYLEM YAP"

Yaptığı açıklama ile İmamoğlu'nun başkanlık politikasını eleştiren Ataklı, “Giy çöp tulumunu, nerede çöp varsa temizleyeceğim, de ama burada tweet atma abicim. Tweet atma! Eylem yap. Giy çöpcü üniformasını göster bana de ya da başka bir şey bul. Ama tweet atmayın ya” dedi.

"HERKES KÜÇÜK TAYYİP OLMASIN"

Ataklı, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gizliden gizliye hazırlık yapan İmamoğlu'na, “Bu cumhurbaşkanlığı hayalini bırakın... Herkes küçük Tayyip olmasın abi! Belediye başkanıyım, oradan da cumhurbaşkanı olacağım. Bırakın!” ifadelerini kullandı.

ÖNCE İSTANBUL'U ÖNE ÇIKARMALI

İmamoğlu'na verilen oyların cumhurbaşkanlığı için değil, İBB başkanlığı için olduğunu hatırlatan Ataklı, İmamoğlu'nun esas vazifesinin İstanbul'u dünyada kültürle, sanatla, bilimle öne çıkarması gerektiğini aktardı.