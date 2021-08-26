CHP Çanakkale İl Başkanlığı Merkez İlçe Başkanlığı binasının çatı yenileme işlerinde, Afgan mültecilerin çalıştığı görüldü.

Erken seçim isteyen muhalefetin, seçim vaadi ülkedeki göçmenleri göndermek..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hemen hemen her açıklamasında Cumhurbaşkanlığına seçildiği takdirde, ne kadar Suriyeli ve Afgan mülteci varsa ülkeden göndereceğini söylüyor.

Ancak CHP'nin Çanakkale teşkilatında işler farklı..

AFGAN İŞÇİLER, CHP BİNASININ TADİLATINDA ÇALIŞIYOR

CHP Çanakkale İl Başkanlığı Merkez İlçe Başkanlığı binasının çatı yenileme işleminde çalışan Afgan işçiler, bir vatandaşın kamerasına takıldı.

Çatıdan söktükleri parçaları, dışarıya indirirken görüntülenen göçmenlerin bina tadilatında çalıştığı görülüyor.

Çanakkale'de CHP ilçe başkanlığı binasının tadilatında Afgan işçiler çalışıyor VİDEO







