Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında duaya eşlik etti Laik-seküler hayat tarzı ile tanınan CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Gelecek Partisi'nin iftar programında duaya el kardırdığı anlar dikkat çekti.

Haber Merkezi

Seçim tarihi yaklaştıkça partilerin etkinlikleri de artıyor.

Bu kapsamda Ramazan'ın gelişi ile de etkinlikler iftar davetlerine evriliyor.

Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde de "Büyük İstanbul İftarı" etkinliği düzenlendi.

Yenikapı Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen davete vatandaşların yanı sıra Millet İttifakı paydaşları da geniş katılım gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında dua etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun davetlilere hitap ettiği programdan fotoğraflar servis edilirken Canan Kaftancıoğlu'nun duaya el kaldırdığı kare dikkat çekti.

"Oy için neler yapıyor"

Laik-seküler çizgisi ile dikkat çeken ve bu çizgideki paylaşımları ile tanınan Kaftancıoğlu'nun iftar sofrasında duaya el kaldırması "yapmacık" ve "oy için neler yapıyor" yorumlarına neden oldu.