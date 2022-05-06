Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri göndereceğiz' açıklamasına atıfta bulunan Canan Kaftancıoğlu, böyle bir durumun evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün Twitter'da Atilla Taş'ın başlattığı bir sohbet odasına katıldı.

Katıldığı sohbet odasında Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin değerlendirmelede bulunan Kaftancıoğlu, evrensel hukuk kurallarına göre bunun mümkün olmadığını söyledi.

Kaftancıoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz." sözlerini hatırlattı.

"Bunun bir gerçekliği yok"

Bunun hiçbir gerçekliği olmadığına dikkat çeken Kaftancıoğlu, "Hani bu şey gibi, "İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz." söylemek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok." dedi.

Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli çelişkisi VİDEO



"Bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur"

Kaftancıoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"21'inci yüz yılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk diyorum; Avrupa ne düşünüyor, Amerika ne düşünüyor bunu bırakın, evresel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur.

"Sinirlensen de sinirlenmesen de söylemek zorundayım"

Buna katılırım katılmam ayrı konu Atilla, sinirlensen de söylemek zorundayım, sinirlenmesen de...

Birileri diyor ya milli mesele, milli mesele, iktidarıyla muhalefetiyle Meclis'te bir grubu olsun ya da olmasın bir araya gelip ele alınması gerektiği noktasında yüzde yüz hem fikirim. Bunun dışında başka çözüm yok."

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak Suriyelileri göndereceğiz



