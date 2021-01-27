Devlet Bahçeli'nin militan ifadelerine yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Partimin militanı olduğum doğrudur" dedi.

CHP'den valilere ve kaymakamlara gelen 'militan' ifadelerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere katılması nedeniyle militan olduğunu söylemişti.

Üniversitede DHKP-C ve PKK militanlarıyla aynı safta yer alan Kaftancıoğlu'nu eleştiren Bahçeli, sert ifadeler kullanmıştı.

"CHP MİLİTAN GÖRMEK İSTİYORSA AYNAYA BAKSIN"

Bahçeli'nin, “CHP yönetimi militan arıyorsa, Boğaziçi Üniversitesi’nde terör örgütleriyle eylem birlikteliği yapan DHKP-C ve PKK hayranı il başkanlarına bakacaklar. CHP yönetimi militan arıyorsa, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın katilini morgdan alan milletvekillerine kafa yoracaklar. CHP yönetimi, ısrarla militan görmek istiyorsa, bir boy aynasının karşısına geçip lekeli suretlerini titizlikle inceleyecekler.” açıklamalarına, Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi.

"PARTİMİN MİLİTANI OLDUĞUM DOĞRUDUR"

Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, militan kelimesinin sözlük anlamını paylaşarak "Partimin militanı olduğum doğrudur." dedi.

Kaftancıoğlu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir. Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan."





"MÜCADELESİNİ YASA DIŞI YOLLARLA YAPAN TARAFTAR"

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı militan sözcüğünün anlamında 3 farklı anlam yazarken, 3'üncü sıradaki anlamda, "Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar." ifadeleri yer aldığı görüldü.