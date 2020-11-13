CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Ensonhaber'in hakkındaki manşeti soruldu.

Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu canlı yayına çıkardı.

KAFTANCIOĞLU'NA ENSONHABER'İN MANŞETİ SORULDU

Saadet Partisi ile CHP arasındaki ittifaka tabanın ısındırılması için, TV5 canlı yayınına konuk olan Canan Kaftancıoğlu'na, moderatör Mehmet Ali Kalaycı'nın gösterdiği Ensonhaber manşeti de soruldu.

ATTIĞI TWEETLERİ UNUTTU

Daha önce sosyal medyada toplum değerlerini hiçe saydığı paylaşımlarıyla bilinen Kaftancıoğlu, Ensonhaber'in kendisi hakkında yaptığı haberi 'toplumsal barışa tehdit' olarak yorumladı.

Canan Kaftancıoğlu'na Ensonhaber manşeti sorusu-Video

Saadet Partisi'nin kanalının TV5'in konuğu: Canan Kaftancıoğlu-haberi için tıklayın