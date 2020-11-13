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    Canan Kaftancıoğlu'na Ensonhaber manşeti sorusu

    Canan Kaftancıoğlu'na Ensonhaber manşeti sorusu

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Ensonhaber'in hakkındaki manşeti soruldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 22:36
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 00:54
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    Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu canlı yayına çıkardı.

    KAFTANCIOĞLU'NA ENSONHABER'İN MANŞETİ SORULDU

    Saadet Partisi ile CHP arasındaki ittifaka tabanın ısındırılması için, TV5 canlı yayınına konuk olan Canan Kaftancıoğlu'na, moderatör Mehmet Ali Kalaycı'nın gösterdiği Ensonhaber manşeti de soruldu.

    ATTIĞI TWEETLERİ UNUTTU

    Daha önce sosyal medyada toplum değerlerini hiçe saydığı paylaşımlarıyla bilinen Kaftancıoğlu, Ensonhaber'in kendisi hakkında yaptığı haberi 'toplumsal barışa tehdit' olarak yorumladı.

    Canan Kaftancıoğlu'na Ensonhaber manşeti sorusu-Video

    Canan Kaftancıoğlu na Ensonhaber manşeti sorusu #1

    Saadet Partisi'nin kanalının TV5'in konuğu: Canan Kaftancıoğlu-haberi için tıklayın

    Canan Kaftancıoğlu na Ensonhaber manşeti sorusu #2

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