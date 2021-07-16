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    Canan Kaftancıoğlu'nun kurban bağışı çağrısı eski paylaşımlarını hatırlattı

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçmiş bayramlarda kurban karşıtı paylaşımlarını unutup İBB için bağış çağrısı yaptı.
    • AA
    • 16.07.2021 - 23:07
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 23:26
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    Canan Kaftancıoğlu'nun kurban bağışı çağrısı eski paylaşımlarını hatırlattı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kurban Bayramı öncesi, belediyeye bağlı İstanbul Vakfı aracılığıyla bağış toplamaya başladı.

    KAFTANCIOĞLU'NDAN KURBAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da sosyal medya hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bağış çağrısı videosunu paylaşarak kendisi de İstanbullulardan bağış istedi.

    ESKİ PAYLAŞIMLARI

    Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı ise eski paylaşımlarını hatırlattı.

    Çağrıyı samimi bulmayan yüzlerce kullanıcı, Kaftancıoğlu'na geçmiş bayramlarda kurban karşıtı paylaşımlarını ve eşinin domuz yedikten sonra yayınladığı fotoğrafları hatırlattı.

    Canan Kaftancıoğlu nun kurban bağışı çağrısı eski paylaşımlarını hatırlattı #1

    Canan Kaftancıoğlu nun kurban bağışı çağrısı eski paylaşımlarını hatırlattı #2

    Canan Kaftancıoğlu nun kurban bağışı çağrısı eski paylaşımlarını hatırlattı #3

    Canan Kaftancıoğlu nun kurban bağışı çağrısı eski paylaşımlarını hatırlattı #4

    Canan Kaftancıoğlu nun kurban bağışı çağrısı eski paylaşımlarını hatırlattı #5

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