Haber Merkezi

TV100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında Gazeteci Sinan Burhan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz arasında, yerli otomobil Togg tartışması yaşandı.

"YERLİ VE MİLLİ ARACI KAMU KURULUŞLARINDA GÖREMİYORUZ"

Altınöz, kamu kuruluşlarında yerli ve milli araç Togg'un kullanılmadığını söyleyerek şunları dedi:

"Mesela bizim yerli ve milli aracımız var diyoruz ama kamu kuruluşlarında bu aracı bir türlü göremiyoruz. Herkes yine Mercedes'lere biniyor, BMW'lere biniyor, Audi'lere biniyor. Hatta Ankara'da Audi A8 isteyip de A6 alındığı için küsen bürokratlar var. Arkadaşlar çok büyük devlet adamları olduğu için A6'yı falan beğenmiyorlar yani."

"FATİH BEY TOGG MU KULLANIYOR?"

Altınöz'den sonra söz alan Burhan ise şunları söyledi:

"Mehmet Bey'in bazı eleştirilerine ben katılıyorum. Ancak bir şey soracağım; bu kadar yerli ve milli olmaktan bahsediyorsunuz, efendim Fatih Bey Togg mu kullanıyor, ne kullanıyor? Siz örnek olun, siz Togg kullanın."

Soruya yanıt veren Altınöz, "Fatih Bey'in 2-3 aracı var. Bir tanesi SuperB. Diğer bir aracımız Fiat. Onu da kullanıyoruz. Başka bir marka aracımız daha var." dedi.

"BMW KULANIP TOGG KULLANIN DEMENİZ SAMİMİ DEĞİL"

Burhan sözlerini şöyle tamamladı:

"Şunu söylemek doğru değil; israf var diyebilir, yolsuzluk var da diyebilir. Bu muhalefet partisi, itiraz etmem. Ama Sizin BMW kullanıp Togg kullanın demeniz bana samimi gelmiyor. O zaman siz de Togg kullanın."

"DEVLETİN PARASINDAN BAHSEDİYORUZ"

Altınöz, "Sinan Bey ben kendi paramla istediğim arabayı alırım. Ben kendi paramla her türlü arabaya binerim, her türlü uçağa binerim, her türlü kıyafeti giyerim bu benim kendi param. Sinan Bey devletin parasından bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.