Netanyahu: Türkiye ile Suriye'de çatışmak istemiyoruz

İHA

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington’daki kritik görüşmelerin ardından Oval Ofis’te kameraların karşısına geçti. Dünyanın gözünü çevirdiği buluşmada, başlıca gündem maddeleri arasında İran'ın bölgedeki etkisi, Gazze’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin konumu yer aldı.

TRUMP: "İRAN, BÖLGEDE İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Trump, açıklamasında Netanyahu ile bölgesel güvenlik konularını detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti. Özellikle İran’ın Orta Doğu’daki nüfuzuna değinen Trump, “Ortadoğu’da istikrarı tehdit eden unsurların başında İran geliyor. Bu tehdidi kontrol altına almak adına müttefiklerimizle yakın iş birliği içindeyiz” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ"

Netanyahu ise kameralar karşısında daha dikkat çekici ve net mesajlar verdi. Türkiye’nin adını doğrudan zikreden İsrail Başbakanı, “Suriye'nin İsrail’e yönelik saldırılarda bir üs gibi kullanılmasını kesinlikle istemiyoruz. Özellikle bazı unsurların Türkiye üzerinden Suriye'ye destek taşıdığına dair ciddi endişelerimiz var. Ancak altını çizerek söylüyorum; Türkiye ile doğrudan bir çatışma niyetimiz yok. Bölgesel bir savaşın kimseye faydası olmaz” dedi.

"İRAN KONUSUNDA ABD İLE AYNI ÇİZGİDEYİZ"

İsrail Başbakanı, İran destekli grupların Suriye topraklarında etkinliğini artırmasına da değinerek, İsrail'in kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. Netanyahu ayrıca, “İran’ın vekil güçleriyle yürüttüğü savaş stratejisi, bölgedeki tüm dengeleri tehdit ediyor. Bu konuda ABD ile aynı çizgideyiz” şeklinde konuştu.

İki liderin görüşmesinde, Orta Doğu’da artan gerilimlerin yanı sıra ekonomik iş birliği ve askeri koordinasyonun da gündeme geldiği belirtiliyor. Oval Ofis’teki buluşma, Netanyahu’nun ABD temasları çerçevesinde gerçekleştirdiği ikinci üst düzey görüşme oldu.

Öte yandan, görüşmeye dair detayların ilerleyen saatlerde yapılacak yazılı açıklamayla daha da netleşmesi bekleniyor.